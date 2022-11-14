В Кремле указали на намерение Запада разделить Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Западные государства напрямую призывают разделить Россию на множество разорванных стран, но РФ будет продолжать противостоять этому давлению. С таким заявлением выступил замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов во время пресс-конференции.

"Ситуация в мире сложная. Обостряются конфликты на границах России, заостряются риски, связанные с миграцией. Давление коллективного Запада на нашу страну, на отдельные этнические сообщества только усиливается", – цитирует его ТАСС.

По мнению Магомедова, западная сторона стремится раздробить РФ, в первую очередь по национальному признаку.

Ранее американские аналитики в области международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль выразили мнение, что США не пойдут на развязывание глобального конфликта с Россией ради интересов Украины. По их словам, на данный момент Североатлантический альянс располагает силами, потенциал которых "хуже, чем бесполезный".



Киев может использовать ядерный шантаж, чтобы получить больше военной помощи – Захарова

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!