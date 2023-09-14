Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией

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Хельсинки завершили возведение пробного участка заграждения на границе с Россией. Забор находится в районе населенного пункта Иматра, передает телерадиоканал Yle.

По его данным, участок был официально введен в эксплуатацию. Основная часть мероприятий уже подошла к финалу, сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии дежурят на территории забора.

Строителям осталось выполнить ряд небольших работ, уточнил телеканал. Основные элементы ограждения, в том числе шлагбаум, прилегающее дорожное полотно и системы наблюдения, уже готовы.

"Сейчас мы набираемся опыта использования заграждения", – сообщил руководитель проекта Исмо Курки.

Он добавил, что забор достроили еще в августе, однако его не ввели в эксплуатацию в связи с отделочными работами.

Ранее обозреватель Иида Халликайнен рассказала, что забор на востоке Финляндии на границе с Россией напоминает садовое ограждение. Финские пограничники показали в мае снимок тестового участка пограничного заграждения.

Это вызвало недоумение у пользователей Twitter, которые начали сравнивать его с "ограждением для детского сада" или "садовым заборчиком".

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