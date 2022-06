МИД РФ ввел санкции против 49 граждан Великобритании

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 49 граждан Великобритании. В их число попали корреспонденты и руководители ряда крупнейших СМИ, представители командования Вооруженных сил, ВПК и оборонного комплекса, сообщается на сайте МИД РФ.

В частности, санкции ввели против главных редакторов Guardian Кэтрин Софи Винер, Times Джона Уитероу, The Daily Telegraph Криса Эванса, Daily Mail Эдварда Верити, The Independent Кристиана Броутона. Кроме того, в список вошли журналисты, обозреватели и корреспонденты указанных СМИ, а также сотрудники BBC, Sky News, Channel 4 News, ITV, Financial Times и The Sunday Times.

"Вошедшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе. Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе", – говорится в заявлении МИД.

МИД РФ также ввел санкции против замминистра обороны Великобритании Джереми Марка Куина, командующего ВМС, начальника штаба ВМС Бенджамина Джона Ки, командующего ВВС страны Майкла Вигстона. В общей сложности в санкционный список вошли 20 граждан Британии, связанных с оборонным комплексом.

В министерстве подчеркнули, что работа над документом продолжится.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отключит Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от SWIFT 14 июня в рамках шестого пакета антироссийских санкций. При этом данная мера не окажет влияния на их деятельность, сообщили в финансовых организациях. По словам представителя Сбербанка, ситуация с международными расчетами не изменится.