Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. При этом необходима уверенность в том, что речь не идет о политической "охоте на ведьм", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заверил, что РФ следит за событиями на Украине.

"Мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", – приводит его слова "Газета.ру".

Песков подчеркнул, что российский лидер считает Медведчука одним из политиков, который придерживается мнения о необходимости нормализации взаимовыгодных российско-украинских отношений.

Ранее Киевский суд отказал прокуратуре в аресте главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Вместо этого судья назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.

До этого Херсонский городской суд наложил арест на яхту Медведчука. Как говорилось в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), причиной ареста стало нарушение порядка въезда в порты временно аннексированного Крыма.

