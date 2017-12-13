Эксперт прокомментировал заявление Пентагона об оставшихся в Сирии военных

13 декабря, 11:54
Фото: Zuma/Juma/Muhammad/ТАСС
Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что у США плохо настроена разведка, если они не видят сокращения российских военных в Сирии. Об этом сообщает RT.
"Могу только посочувствовать американской стороне. По всей видимости, у них плохо поставлена разведка. Вылет наших самолетов действительно состоялся, это даже по телевидению было показано", – сказал он.
По словам Сивкова, заявления Пентагона о том, что российские силы остались в Сирии, необоснованны. По мнению эксперта, таким образом США пытается дискредитировать Россию и вынудить полностью вывести всех военных из страны.
Ранее Пентагон заявил, что не заметил значительного сокращения в Сирии вооруженных сил России.
Владимир Путин поручил вывести российские войска из Сирии в пункты постоянной дислокации 11 декабря.
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