Евгений Нифантьев выдвинулся в Госдуму от Орехово-Борисовского избирательного округа

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Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев подал документы в избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в Госдуму от Орехово-Борисовского одномандатного избирательного округа № 203.

Он отметил, что за последние 10 лет в столице удалось многое изменить, сделать улицы города комфортнее, дороги – безопаснее, а получение услуг – удобнее.

По его словам, многое запланировано на годы вперед. Это значит, что нужно сохранить темпы, с которыми развивается город, уделив особое внимание группам граждан, которые больше всего нуждаются в поддержке и заботе государства.

Нифантьев высказал уверенность в том, что многие социально значимые инициативы, направленные на поддержку пенсионеров, многодетных семей и студентов, могут быть утверждены на законодательном уровне.

Ранее член Общественной палаты заявлял, что приоритетом для политиков должны быть интересы и благосостояние каждого жителя страны.

