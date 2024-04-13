Глава парламента Крыма Константинов заявил о незаконности передачи Крыма в УССР

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Незаконность передачи Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году обосновала рабочая группа при крымском парламенте. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Теперь осталось принять только судебное и политическое решения", – цитирует его РИА Новости.

Группа состояла из юристов и экспертов, добавил он. Вывод Крыма важно признать незаконным и преступным, так как он обернулся тяжелыми геополитическими последствиями, считает Константинов.

Ранее глава парламента уже называл передачу полуострова преступным актом. Он уверен, что никакой целесообразности у этого решения не было, и оно было совершено "под воздействием сиюминутного импульса". Позже в ГД внесли законопроект, по которому это решение о признается недействительным.