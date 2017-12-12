Статус Иерусалима должны определить переговоры Палестины и Израиля — Путин

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Палестина и Израиль на прямых переговорах должны прийти к соглашению по статусу Иерусалима. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин уточнил, что урегулирование ситуации должно строиться на ранее принятых решениях ООН.

Глава государства отметил, что договориться о статусе Иерусалима помогут только прямые палестино-израильские переговоры, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США считают Иерусалим столицей Израиля, и подписал документ о переносе американского посольства в в этот город.