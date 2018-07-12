Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме

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Тема Крыма для России закрыта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Стлтенберга.

Ренее генсек альянса заявил, что наличие проблем в отношениях с РФ, включая спор о Крыме, не является аргументом в пользу изоляции Москвы.

"Для нас крымская тема закрыта, мы об этом говорили неоднократно, регулярно, на всех уровнях", – цитирует Захарову РИА Новости.

Крым стал российской территорией после референдума 2014 года. На голосовании большинство жителей полуострова высказались за присоединение региона к РФ.

Украина и страны запада не признают результаты референдума. В Кремле результаты народного голосования считают исчерпывающим аргументом.