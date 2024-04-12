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Обязательная эвакуация мирных жителей из 47 населенных пунктов Харьковской области говорит о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к обороне. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

"Им местное население, по сути, просто создает определенные помехи. Нужно размещать где-то военнослужащих", – указал он.

Кроме того, чиновник напомнил, что жители региона все больше жалуются на киевский режим. При этом Украина продолжает репрессировать харьковчан из-за того, что они ожидают прихода русских.

"Нам люди звонят, жалуются, просят их оттуда каким-то образом вывезти в Россию", – добавил Ганчев.

Новое контрнаступление ВСУ завершится для них полной катастрофой и разгромом армии, уверены в Минобороны РФ. Однако это станет началом пути к миру на российских условиях, сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавлял, что в Кремле пока не чувствуют готовности Украины к переговорам с РФ.