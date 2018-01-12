Эксперт рассказал о возможных причинах разработки новых санкций США против РФ

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Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что разработка новых антироссийских санкций направлена на ухудшение финансовой системы России, передает RT.

По его словам, министр финансов США неоднократно говорил о необходимости увеличивать давление на Россию. Сейчас РФ находится в так называемом периоде уязвимости в преддверии выборов президента, и это то время, когда неприятель может нанести определенные удары, чтобы в целом ухудшить финансовую систему России, считает политолог.

"Санкции — один из инструментов давления. И, вводя их, Штаты полным ходом ведут торговую войну", – сказал Судаков.

Он отметил, что санкции – это лишь один из инструментов влияния на Россию. По его мнению, все санкции являются контрпродуктивными, и даже если США полагают, что на краткосрочном этапе смогут выиграть, то в долгосрочной перспективе санкции не оказывают позитивного влияния.

Ранее сообщалось, что США готовит новые санкции против России в рамках "Закона о противодействии противникам Америки". В ближайшем будущем ограничения будут объявлены