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В мире

11 декабря, 15:34

Президенты России и Египта обсудят возобновление прямого авиасообщения

политика власть за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Смольский

Президент Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудят в Каире возобновление прямого авиасообщения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Эта тема будет обсуждаться и, безусловно, президент даст свои пояснения. Все настроены выйти на взаимоудовлетворяющее решение", – сказал он.

Ранее стало известно, что одной из тем встречи также станут вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Кроме того, 11 декабря Путин также посетит Турцию, с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом он обсудит реализацию крупных совместных проектов в области энергетики. Главы государств затронут в разговоре тему Ближнего Востока и сирийское урегулирование.

Полеты в Египет прервали в ноябре 2015 года после теракта на борту российского самолета. В комитете по туризму Египта отмечают, что готовят для россиян новые курорты, которые отдыхающие еще не видели.

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