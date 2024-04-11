Кабмин Финляндии одобрил назначение новым послом в РФ Марьи Лийвалы

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Правительство Финляндии одобрило назначение Марьи Лийвалы, которая до этого была советником по иностранным делам МИД, новым послом в Россию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на решение кабмина.

Там уточнили, что она назначается на должность главы московского посольства с 1 сентября 2024 года. Такое решение было принято по итогам заседания правительства в четверг, 11 апреля.

Ранее Хельсинки продлили закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией "до дальнейшего уведомления". Эта мера затронет всю восточную границу с РФ.

При этом МВД республики предложило выделить 74 миллиона евро на возведение ограждения на границе. Кроме того, еще 86 миллионов из-за усиления расходов должна получить пограничная служба.