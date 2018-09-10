Основные результаты голосования на выборах мэра ожидают к 2:00

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Мосгоризбирком планирует получить результаты голосования на выборах мэра по большинству участков к 2:00 часам понедельника, 10 сентября. Об этом сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов.

"Я думаю, до 2:00 часов мы уже будем знать результаты по большинству участков", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Избирательные участки для голосования на выборах мэра Москвы закрылись в 22:00.

Явка на выборах выборах мэра по состоянию на 22:00 составила 30,7%, следует из данных Мосгоризбиркома.

Ранее сообщалось, что, по подсчетам МГИК, Сергей Собянин лидирует с 69,81% голосов по итогам обработки 11,53% протоколов.

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин набирает 11,58%, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов – 7,04%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев – 6,84%. Кандидат от партии Союз горожан Михаил Балакин набирает 1,86%

В Москве 9 сентября прошли выборы мэра. Для москвичей были открыты более 3,8 тысячи избирательных участков, из них за пределами города – в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях – работали 209 участков.

На пост мэра Москвы претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!