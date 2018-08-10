Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого высоко оценили проведенную в июле совместную операцию по доставке и распределению гуманитарной помощи в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, как важно, чтобы международное сообщество проложило оказывать содействие восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания.