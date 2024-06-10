МИД: РФ в ответ на действия Австрии отзывает аккредитацию у журналиста ORF

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия отзывает аккредитацию у журналиста ORF в Москве в качестве ответной меры на действия Австрии, сообщает МИД РФ на своем сайте.

Дипломаты напомнили, что 30 апреля власти Вены без объяснений лишили постоянной аккредитации корреспондента ТАСС. 31 мая послу Австрии был выражен решительный протест, в ходе которого главу дипломатической миссии предупредили об ответных мерах.

"С российской стороны было подчеркнуто, что подобное развитие событий не является выбором Москвы, но представляет собой вынужденную ответную меру", – указали в МИД РФ.

Власти государства не пересмотрели свое решение, поэтому журналист вынужденно покинул страну 7 июня. В ответ на это меры были приняты против сотрудника московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг.

"10 июня ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории Российской Федерации", – добавили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что в случае продолжения подобной практики по дискриминации журналистов из РФ, соответствующая реакция незамедлительно последует в отношении австрийских журналистов.

Ранее РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении. Это стало ответом на деструктивную политику и общий недружественный курс Любляны на разрушение российско-словенских связей, уточняли в российском МИД.