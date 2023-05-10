Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" продолжит наступление в Артемовске

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК продолжат наступление в Артемовске. Об этом сообщает его пресс-служба в своем телеграм-канале.

По словам бизнесмена, для успешной кампании бойцам нужны боеприпасы.

"В ночь с 6 на 7 мая 2023 года вышло боевое распоряжение с обещанием дать ЧВК "Вагнер" боеприпасы. В течение дня 8–9 мая 2023 года боеприпасы в необходимом количестве выданы не были", – подчеркнул он.

Пригожин отметил, что Артемовск не является стратегическим городом для Вооруженных сил России, однако бойцы способны наладить там стратегический потенциал. Он добавил, что бойцы ЧВК располагаются только в городе.

Ранее Пригожин сообщил, что бойцы группы не уйдут из Артемовска еще несколько дней несмотря на то, что пока они получили только 10% от необходимых боеприпасов. Он указал, что Вооруженным силам РФ осталось взять под контроль в Артемовске два квадратных километра.

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