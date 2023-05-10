Песков заявил, что в Кремле не видели обращение Пригожина от 9 мая

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В Кремле не видели обращение основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, опубликованное 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не видели, ничего не могу сказать. Вчера, вы знаете, чем мы занимались, было много гостей, много мероприятий", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Накануне Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" не уйдут из Артемовска еще несколько дней. По его словам, солдаты группы получили только 10% от необходимых боеприпасов. Бизнесмен добавил, что Вооруженным силам РФ осталось взять под контроль в Артемовске два квадратных километра.

Пригожин также предупредил, что украинские военные "рвут фланги" и контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" публично потребовал у министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова обеспечить его группу боеприпасами. Как сообщил Пригожин, его бойцы получают лишь 30% необходимых боеприпасов и из-за этого "Вагнер" теряет в пять раз больше людей.

В ответ Минобороны РФ отправило Пригожину боевое распоряжение, в котором пообещало дать боеприпасы в необходимом для группы количестве. Как сообщил бизнесмен, ответственным за взаимодействие между ЧВК и Минобороны станет генерал российской армии Сергей Суровикин.

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