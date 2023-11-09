Минюст РФ признал нежелательной деятельность украинского центра "Свидетелей Иеговы"

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Министерство юстиции России признало деятельность украинского центра "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в России экстремистская религиозная организация) нежелательной на территории РФ, пишет ТАСС.

Также Минюст внес в соответствующий перечень немецкую организацию "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Свидетелей Иеговы Зельтерс/Таунус" и американскую организацию "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании".

В частности, летом 2023 года в Крыму задержали старейшину джанкойской ячейки "Свидетели Иеговы". Старейшина движения был ранее включен в высшее управление районной ячейки "Сиваш" и решил проигнорировать решение суда, продолжив запрещенную деятельность.

Также в августе 2023 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность украинского движения "Аллатра". Оно является псевдорелигиозным движением, которое занимается миссионерской деятельностью, при этом у него нет статуса религиозной организации.

Мероприятия движения проводятся под эгидой организации "Созидательное общество", управляемой из США. Адепты этой идеологии принуждают россиян совершать экстремистские преступления, отметили в Генпрокуратуре.

В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"