09 сентября 2018, 12:33

Болгарская делегация назвала ошибкой малочисленный состав при визите в Крым

Представитель болгарской делегации, геополитический аналитик Валентин Вацев заявил, что для визита в Крым нужно было пригласить больше людей и обещал исправить эту ошибку.

Болгарская делегация в составе 10 человек прибыла в Крым. Среди участников представители науки и бизнеса, они приехали на фестиваль "Болгарские встречи".

"Наша техническая ошибка, которую мы откорректируем в следующий раз, что надо было пригласить куда больше людей в состав нашей делегации ", – цитирует Вацева РИА Новости.

Представители делегаций не опасаются санкций из-за визита, они убеждены в своей правоте. Вацев добавил, что прибывшие ученые и бизнесмены выражают образ мыслей большинства граждан своей страны.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Тогда 96,77 процента избирателей республики высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Страны Запада и Украина не признают результатов референдума. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

