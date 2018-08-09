Президент Сербии поддержал идею о разграничении с албанцами в Косово

Фото: АР/Giannis Papanikos
Президент Сербии Александар Вучич поддержал идею о разграничении с албанцами в непризнанной республике Косово, сообщает Национальная телерадиокомпания Сербии (РТС).
"Если у нас будет территория, к которой неизвестно, как относиться и кому, что принадлежит, – это всегда источник потенциальных конфликтов и проблем", – заявил Вучич.
По его словам, этот вопрос не может быть решен в одностороннем порядке, поскольку "для танго нужны двое". Президент Сербии выступил за принятие всеобъемлющего плана, однако не стал раскрывать детали переговоров с косовскими албанцами.
Косово объявило о независимости в феврале 2008 года. Это решение признал Международный суд ООН. По версии Сербии, республику сейчас признают 105 стран, по версии самой республики, таких стран – 117.
Свыше 60 стран выступают против признания. В их числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.
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