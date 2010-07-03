Организовать детский отдых смогут только компании из реестра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пакет законопроектов о специальном реестре организаций и ИП, которые вправе заниматься организацией детского отдыха, позволит родителям удостовериться в надлежащем качестве отдыха для своих детей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Реестр будет полностью открыт и доступен в интернете. Он отметил, что организации смогут попасть туда только после проверки. Если они ее не прошли, то их исключат из реестра. То же касается нарушивших требования законодательства. Штрафы за нарушения составляют до трех миллионов рублей.

По словам Володина, процедуру госзакупок в этой сфере уже усовершенствовали. Поставщики должны проходить предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям.

Депутаты рассмотрят пакет законопроектов во втором чтении в приоритетном порядке в ходе осенней сессии 2019 года.

Сергей Собянин рассказал, что с момента запуска программы "Московская смена" в 2016 году власти столицы сформировали новый стандарт городского летнего отдыха для школьников. Мэр подчеркнул, что в этом году школьники в рамках программы будут посещать 26 музеев, 5 театров и 15 анимационных центров.

Программа рассчитана на всех столичных школьников от 7 до 14 лет. Дети могут отдохнуть в городских лагерях, образованных на базе общеобразовательных и спортивных школ, а также соцучреждений. Они работают в будние дни с 9:00 до 19:00.

За лето проходят три смены, длительность каждой – не менее 21 дня. Первая смена (образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная) открылась 3 июня, вторая (физкультурно-оздоровительная и социальная) – с 1 июля, а третья (социальная) начнет работать с 1 августа.