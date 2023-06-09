Эстония запретила патриарху Кириллу въезд в страну

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Эстония запретила Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд в страну. Об этом сообщает МИД республики.

"В пятницу, 9 июня, министр иностранных дел Маргус Цахкна пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской православной церкви патриарху Кириллу и девяти россиянам, связанным с вынесением сурового приговора правозащитнику Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пересмотр списка Магнитского связан с истечением срока действия запрета на въезд, установленного в 2018 году.

Ранее власти Чехии включили патриарха Кирилла в санкционный список. В документе отмечается, что ограничения против священнослужителя вводятся за поддержку действий российской армии на Украине. Теперь патриарху запрещено въезжать в Чехию.

До этого ему запретили въезд на территорию Литвы. Также Великобритания и Канада внесли патриарха в санкционный список.