Москалькова предложила заключить соглашение РФ и Украины о правовом положении граждан

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Россией и Украиной о правовом положении граждан. Об этом говорится в опубликованном заявлении омбудсмена на ее официальном сайте.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", – говорится в сообщении.

Москалькова добавила, что состоявшийся обмен между Россией и Украиной должен стать частью программы действий по нормализации двусторонних отношений и стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

"Важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возвращению с целью недопущения их последующего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию либо обратно", – подчеркивается в заявлении.

Россия и Украина в субботу, 7 сентября, обменялись группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. О планах обмена между Москвой и Киевом стало известно в конце августа.

Российская сторона освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова. В списке на обмен также оказались Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых.

Всего в Россию вернулись 35 человек, в том числе руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом из-под стражи, Владимир Цемах, ключевой свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing.

