Более 28 тыс москвичей досрочно проголосовали на выборах в МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Более 28 тысяч жителей столицы досрочно проголосовали на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Досрочное голосование в Москве – 28 тысяч 79 из 7,2 миллиона (0,39%)", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Семь избирательных участков заработали в 6:00, чтобы сотрудники Росгвардии смогли проголосовать.

В 8:00 открылись более 3,6 тысячи избирательных участков.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в этом участие.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).



"Мосгорсправка": безопасность онлайн-голосования



Узнать, где расположен ваш участок, можно, позвонив по телефону Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Список кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвующих в выборах в 2019 году, и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома. Также сведения о кандидатах размещаются на стендах в помещениях УИК.

Окружная комиссия должна определить результаты выборов депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу не позднее чем на пятый день со дня голосования.