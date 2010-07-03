Более 28 тыс москвичей досрочно проголосовали на выборах в МГД

08:05
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Более 28 тысяч жителей столицы досрочно проголосовали на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
"Досрочное голосование в Москве – 28 тысяч 79 из 7,2 миллиона (0,39%)", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Семь избирательных участков заработали в 6:00, чтобы сотрудники Росгвардии смогли проголосовать.
В 8:00 открылись более 3,6 тысячи избирательных участков.
В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в этом участие.
Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).
"Мосгорсправка": безопасность онлайн-голосования
Узнать, где расположен ваш участок, можно, позвонив по телефону Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77.
Список кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвующих в выборах в 2019 году, и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома. Также сведения о кандидатах размещаются на стендах в помещениях УИК.
Окружная комиссия должна определить результаты выборов депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу не позднее чем на пятый день со дня голосования.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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