Митрополит Крымский Тихон назвал Киев русским городом

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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что Киев является русским городом. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе презентации своей новой книги "Гибель империи. Российский урок" он отметил, что его произведение написано на основе почти трехсот архивных и научных источников и документов. По его словам, в работе рассказывается о том, какой была Россия до 1917 года. Первый тираж книги составит 50 тысяч экземпляров.

Говоря о повторении исторических событий, митрополит указал на то, что это может произойти всегда. Он призвал понимать это отчетливо и ясно.

"Мгновения – и происходят необратимые процессы. В 1917 году в русском городе Киеве стащили всенародно под ликования с постамента памятник Столыпину (председатель правительства Российской империи Петр Столыпин. – Прим. ред.). Сколько времени прошло, ничего не напоминает?" – заявил он.

Вместе с тем он выразил мнение, как не допустить повторения революционных событий 1917 года в России. По его словам, это можно пресечь, "понимая эти болезни и излечивая их в самих себе и своих ближних".

Ранее Владимир Путин заявил, что сегодняшнее поколение расплачивается за допущенные ошибки властей в годы революции в 1917 году и период распада СССР. Президент призвал помнить уроки из тех времен.