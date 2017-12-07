Путин посетит Египет 11 декабря

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин посетит Египет с рабочим визитом 11 декабря, чтобы обсудить с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси будут обсуждены вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах", – отмечается в сообщении.

Кроме того, состоится обмен мнениями между главами государств касательно основных аспектов международной повестки.