Стокгольм одобрил строительство "Северного потока-2"

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Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2".

"Сегодня утром в МИД Швеции состоялась встреча, где была представлена эта информация", – заявил представитель Партии центра по международным вопросам Черстин Люндгрен, сообщает газета DI.

Отмечается, что сведения подтвердили также в правительстве Швеции.

Ранее суд в Германии отклонил жалобу Союза защиты природы на решение о строительстве газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах ФРГ.

"Северный поток-2" предполагает возведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии.