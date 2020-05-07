В Совфеде прокомментировали публикацию СМИ в США о ядерном ударе по Москве

15:17
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал публикации американских СМИ о термоядерном ударе по Москве попыткой создать вокруг РФ негативную повестку. Об этом сообщает информационное агентство RNS.
"Одна из целей таких публикаций – держать повестку негатива вокруг России, вторая – выстроить эту повестку в выгодном себе свете, где будут приводиться факты, позволяющие дискредитировать Россию", – заявил сенатор.
По словам Клинцевича, работа журналистов в данном случае носит исключительно теоретический характер. Нераскрытыми остаются вопросы организации подобного рода операции.
Отдельно член Совета Федерации отметил, что потенциальный вооруженный конфликт между Россией и США может обернуться пагубными последствиями для последних. Он сослался на исследование, согласно которому Вашингтон столкнулся бы с деморализацией общества и психологическими кризисами.
Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что политика США в размещении ядерных зарядов малой мощности представляет потенциальную опасность и может привести к дестабилизации.
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