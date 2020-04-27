Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, касающийся расходов на вооружение среди разных стран в 2019 году.

Лидером по военным затратам стали США. В 2019 году объем выделенных средств на вооруженные силы составил 732 миллиарда долларов, что на 5,3% больше, чем в 2018 году. Американские затраты составили 38% от общего объема мировых расходов.

На втором месте в рейтинге расположился Китай, потратив в 2019 году на 5,1% больше по сравнению с прошлогодними показателями (261 миллиард долларов). Третье место занимает Индия с 71,1 миллиарда долларов. В докладе подчеркивается соперничество Индии, Китая и Пакистана в регионе, которое стимулирует рост военных расходов.

Россия заняла четвертое место в данном списке, чьи военные затраты возросли на 4,5% по сравнению с 2018 годом и достигли показателя 65,1 миллиарда долларов. Научный сотрудник SIPRI Александра Куимова в разговоре с ТАСС отметила, что расходы увеличились "на обеспечение деятельности Вооруженных сил РФ, деятельности войск национальной гвардии, а также наблюдался рост "прочих расходов министерства обороны" (на социальную поддержку служащих и их семей и так далее)".

Пятую строчку заняла Саудовская Аравия. Она единственная из стран пятерки лидеров, которая снизила расходы на вооружение в 2019 году по сравнению с показателями 2018 года. Она потратила 61,9 миллиарда долларов, что на 16% меньше, чем в прошлом году. В то же время Саудовская Аравия остается лидером по соотношению военных расходов и общего ВВП страны (8%).

В Европе лидером по военным затратам является Германия (49,3 миллиарда долларов), ее бюджет, предназначенный на вооруженные силы, вырос на 10%. В Латинской Америке рейтинг возглавляет Бразилия, на которую приходится 51% от совокупных военных расходов в регионе.

Совокупные затраты на вооружение в мире в 2019 году составили 1,917 триллиона долларов. Это на 3,6% больше, чем в 2018 году. Кроме того, эксперты SIPRI отметили, что в 2019 году военных расходы выросли на 7,2% по сравнению с 2010 годом, и констатировали тенденцию к наращиванию вооружений.

Ранее США обвинили Россию в несоблюдении договоренностей по контролю за ядерными вооружениями. В связи с этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не нарушала подписанных соглашений и не совершала действия, которые выходят за рамки обязательств моратория на ядерные испытания.

В США до этого сообщили, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, которая несет угрозу американским космическим системам и их союзникам.