В Госдуме оценили украинский план борьбы с "российской агрессией" в Крыму

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал информацию о том, что украинские власти анонсировали меры по противодействию "российской агрессии" на полуострове.
"Во всем, что касается заявлений, публикаций, докладов президенту Порошенко, украинским чиновникам храбрости не занимать. Если же вопрос встанет ребром, то сразу выяснится, что у героев – заячье сердце", – цитирует Бальбека RT. По его словам, Россию постоянно пугают деоккупацией и ракетными обстрелами. А как только страна принимает меры к отражению агрессии на границе, украинские чиновники заявляют, что их не так поняли. и никто проводить атаки не собирался.
Лучше всего, по мнению парламентария, заявления Киева характеризует флотское выражение "ложный аврал".
Ранее сообщалось, что постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин анонсировал разработанные украинскими властями меры по противодействию "российской агрессии" в регионе. В чем именно они будут заключаться станет известно в июне, когда планируется обнародовать документ.
Крым стал российской территорией с 2014 года после прошедшего на полуострове референдума. Абсолютное большинство жителей региона высказались за возвращение в состав РФ. Украина и страны Запада результаты голосования не признают, называя Крым "временно оккупированной территорией".
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