В Совфеде призвали не преувеличивать ослабление британских санкций

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Власти Великобритании после выхода из состава Евросоюза планируют частично снять антироссийские торговые санкции. Переговоры по данному вопросу будут инициированы не ранее чем с 1 января 2021 года.

Несмотря на позитивную позицию британских властей, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал не рассматривать данные планы как безусловное стремление помириться с Россией. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Шаг существенный, но я бы не стал его называть шагом навстречу. С моей точки зрения, это шаг, исключительно учитывающий собственные интересы Великобритании. Это такой рациональный экономический поступок", – заявил эксперт.

По словам сенатора, Великобритания таким образом будет стремиться продемонстрировать самостоятельность. Впоследствии ожидается, что власти будут просто регулировать те или иные товарные категории по собственному усмотрению.

Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января, подписав соответствующие соглашения с оставшимися членами европейского сообщества. До конца 2020 года будут продолжаться согласования по сосуществованию ЕС и британцев.

