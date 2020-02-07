Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

21:44

В Совфеде призвали не преувеличивать ослабление британских санкций

политика экономика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Власти Великобритании после выхода из состава Евросоюза планируют частично снять антироссийские торговые санкции. Переговоры по данному вопросу будут инициированы не ранее чем с 1 января 2021 года.

Несмотря на позитивную позицию британских властей, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал не рассматривать данные планы как безусловное стремление помириться с Россией. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Шаг существенный, но я бы не стал его называть шагом навстречу. С моей точки зрения, это шаг, исключительно учитывающий собственные интересы Великобритании. Это такой рациональный экономический поступок", – заявил эксперт.

По словам сенатора, Великобритания таким образом будет стремиться продемонстрировать самостоятельность. Впоследствии ожидается, что власти будут просто регулировать те или иные товарные категории по собственному усмотрению.

Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января, подписав соответствующие соглашения с оставшимися членами европейского сообщества. До конца 2020 года будут продолжаться согласования по сосуществованию ЕС и британцев.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика