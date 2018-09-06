Ким Чен Ын вновь заявил о приверженности денуклеаризации

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Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь заявил о своей приверженности денуклеаризации Корейского полуострова на встрече с южнокорейской делегацией, сообщает информационное агентство ЦТАК.

Представители соседнего государства посетили Пхеньян для организации третьего межкорейского саммита. Как отмечается в сообщении государственного агентства, лидер КНДР заявили, что Север и Юг должны приложить усилия для ликвидации ядерного оружия на полуострове.

Специальный посланник президента Республики Корея Чон Ый Ен заявил, что третья встреча глав двух государств пройдет с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. Он также передал Ким Чен Ыну письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Лидера КНДР также приглашали посетить Россию. Северокорейская сторона пока не ответила на приглашение, однако переговоры о визите уже идут.