Меркель назвала невозможным возвращение России в "большую восьмерку"

Фото: Michael Kappeler/DPA/TASS

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала невозможным возвращение России в G8. Об этом сообщает "Газета.ру".

Она отметила, что члены G7 являются сторонниками соблюдения международного правопорядка. При этом присоединение Россией Крыма является нарушением международного права. Она также назвала исключение России из "большой восьмерки" неизбежным.

С идеей вернуть Россию в G8 выступили немецкие депутаты оппозиционной партии. По словам авторов инициативы, эта мера позволила бы успешнее противостоять политике США.

После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о снижении актуальности формата G8 для России и увеличении значения G20 ("большой двадцатки").

Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году. После этого объединение снова стало называться G7.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!