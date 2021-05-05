Елизавета II выпустит собственное пиво

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Королева Елизавета II запустила производство пива из растений, выращиваемых в ее поместье в Сандрингеме. В настоящее время готовы образцы первых двух сортов напитка. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Английский эль биттер холодной фильтрации и золотой IPA можно приобрести в сувенирном магазине поместья. За 500 миллилитров попросят 5,5 доллара. Уточняется, что пиво сварено из ячменя. На этикетках бутылок изображены заяц и фазан.



Практически год назад от имени королевы уже был произведен джин из растений, собранных на территории Букингемского дворца. В скором времени дворец займется изготовлением нового сорта данного напитка. Одна его бутылка будет стоить 41 доллар.