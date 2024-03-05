Госдеп США ввел санкции против ВКС РФ и россиянина Павла Шевелина

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Госдепартамент США ввел санкции против Воздушно-космических сил России (ВКС РФ), ЧВК "Вагнер" и россиянина Павла Шевелина. Соответствующий документ опубликован в Федеральном реестре США.

Санкции были введены из-за якобы нарушения ими законодательства страны о нераспространении оружия массового уничтожения, включая ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Решение было принято 27 февраля.

В перечень также были включены гражданин КНДР и петербургская фирма "Элтехнорд".

В конце ноября Россия призвала всех членов международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении первыми оружия в космосе. Это заявление было сделано на фоне запуска Пхеньяном первого разведывательного спутника. По словам представителя МИД РФ, эту инициативу поддержали 30 государств мира.

В февраля американские власти, по данным журналистов, заявили о планах России якобы разместить свое ядерное оружие в космосе. Позднее Владимир Путин рассказал, что у РФ нет таких планов. Российский лидер также назвал подобные заявления вбросами.