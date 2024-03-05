В ГД внесли законопроект об избрании мэров на прямых выборах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денис

Инициативу об обязательных прямых выборах мэров во всех городах и муниципалитетах страны внесли в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект внесли депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым. Согласно задумке, изменения предлагается внести в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

"Главы муниципальных образований, имеющих статус городского или муниципального округа, городского округа с внутригородским делением, избираются на муниципальных выборах и возглавляют местную администрацию", – следует из текста.

В пояснительной записке к инициативе указали, что принятие проекта поможет появлению ответственных политиков, которые заинтересованы в решении повседневных проблем граждан, так как нахождение политиков на руководящих должностях будет зависеть от их избрания на прямых выборах. Авторы документа предложили предоставить россиянам больше возможностей для участия в управлении городом с помощью волеизъявления, а именно через прямые выборы.

Вместе с тем парламентарии назвали неэффективной действующую в настоящий момент систему сити-менеджеров, так как подобные руководители не ориентируются на запросы граждан. Авторы инициативы указали, что такое руководство сосредоточено на соблюдении интересов должностных лиц, которые их назначили.

В 2022 году Городская дума Томска приняла в устав поправки об отмене прямых выборов мэра города. Депутат от партии "Яблоко" рассказал, что при согласовании поправки нерешенным оставался вопрос о том, каким числом депутатов должен избираться градоначальник. До этого соответствующее решение утвердили депутаты Законодательной думы региона.