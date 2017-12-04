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В мире

4 декабря, 18:34

В посольстве США уточнили порядок записи на визы в российских регионах

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Запись на интервью для получения неиммиграционных виз США в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге возобновилась с понедельника, 4 декабря.

Сами собеседования в ограниченном объеме будут проводиться с 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Москве Марию Олсон.

В дипмиссии отметили, что США заинтересованы в том, чтобы россияне имели возможность посещать страну, однако не смогут возобновить выдачу виз в прежнем объеме.

Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России в ответ на сокращение численности диппредставительств в РФ до 455 человек.

Решение российского правительства, в свою очередь, стало ответной мерой на закрытие своих дипломатических объектов в США, и было продиктовано желанием привести количество дипломатов в точное соответствие с числом российского персонала в США.

Ранее сообщалось, что посольства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят выдачу виз российским гражданам с 11 декабря.

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