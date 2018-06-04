Источники назвали возможные сроки встречи Путина и Ким Чен Ына

Фото: ТАСС/Zuma/Kcna

Первая встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в сентябре на полях Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке, передает РИА Новости.

По данным дипломатических источников, рассматриваются различные даты и места встречи двух глав государств. Сейчас ожидается ответ Ким Чен Ына на письмо российского президента по поводу встречи в рамках ВЭФ.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым сообщил о договоренности провести с Россией встречу на высшем уровне.

В ходе своей поездки в Пхеньян Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Лидер КНДР, в свою очередь, отметил, что в стране всегда готовы к переговорам с Россией насчет объединения против доминирования США.