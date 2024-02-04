От выполнения задач СВО зависит судьба не только России, но и всего мира – глава Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что от выполнения задач специальной военной операции зависит судьба не только России, но и всего мира. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По случаю годовщины начала работы Ялтинской конференции в 1945 году Аксенов провел параллели между нынешней ситуацией и событиями Второй мировой войны. По словам главы Крыма, новый миропорядок всегда устанавливают победители, а значит от выполнения задач специальной военной операции, поставленных президентом России, зависит судьба не только России, но и всего мира.

"Несмотря на все лозунги о мире, дальнейшая история показала – западные партнеры признают только силу. Так было, есть и будет", – отметил Аксенов.

По словам Аксенова, в 1945 году на встрече лидеров большой тройки были выработаны основные принципы послевоенного мироустройства. Однако сотрудничество и взаимопонимание продлились недолго – вскоре началась Холодная война.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о прочном фундаменте российского общества на фоне проведения СВО. Он отметил, что ситуация вокруг СВО, когда Россию вынудили защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы, говорит о прочном фундаменте воспитания у российского общества.