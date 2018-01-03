Эксперт прокомментировал заявление генсека НАТО о необходимости диалога с РФ

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Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс выступает за политический диалог с Россией.

"Слова Йенса Столтенберга имеют значение лишь с одной точки зрения: оправдать развертывание дополнительных американских контингентов на территории Европы и дополнительные финансовые расходы на наращивание военного контингента стран НАТО. Нужно имитировать желание примириться с Россией. Это заявление адресовано не нам, а народам Европы", – сказал в интервью RT.

При этом Сивков подчеркнул, что большинство стран–участников альянса не видят военной угрозы со стороны России.

Ранее Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО не хочет еще одной холодной войны и будет выступать за усиление военных связей и за политический диалог с Россией.

По его словам, в ближайшее время необходимо увеличивать количество контактов между Североатлантическим альянсом и Россией, и это касается не только нормального политического диалога, но и военных связей между блоком и Москвой.

Столтенберг также напомнил, что весной 2017 года состоялись переговоры с Валерием Герасимовым, начальником Генштаба России и председателем военного комитета и главнокомандующего силами НАТО, которые прошли успешно.