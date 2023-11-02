Премьер Италии была вне себя после разговора с российскими пранкерами – СМИ

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была вне себя от злости из-за беседы с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которых приняла за представителей одной из стран Африки. Об этом рассказал портал Affaritaliani cо ссылкой на источники, приближенные к политику.

Как сообщает источник, в скором времени последуют меры в связи с этим происшествием.

"Не исключено, что голова дипломатического советника премьера Франческо Марии Тало может полететь с плеч", – сказано в статье.

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с Мелони, которая приняла их за высокопоставленного африканского чиновника. Она рассказала им, что европейские страны устали от ситуации вокруг Украины и хотят найти выход. При этом этот выход якобы должен быть приемлем для обеих сторон, не нарушая международное право.

Мелони добавила, что имеет представление о том, как существующие противоречия между Москвой и Киевом можно было бы разрешить, при этом она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения.

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