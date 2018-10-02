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02 октября 2018, 14:22

В мире

Мэр Владивостока решил уйти в отставку по собственному желанию

Фото: администрация города Владивосток

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко покидает пост по собственному желанию. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Веркеенко, он уже подал в думу заявление и покидает свою должность с 11 октября. "Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации", – добавил он.

Веркеенко также признался в любви к городу и его жителям. До 10 октября он намерен завершить подготовку к отопительному сезону. Сообщение мэр завершил словами: "Честь имею. Веркеенко".

Вереенко избрали мэром Владивостока 21 декабря 2017 года на заседании городской думы.

26 сентября Владимир Путин предложил Олегу Кожемяко занять должность врио главы Приморского края.

политика
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