02 октября 2018, 14:22В мире
Мэр Владивостока решил уйти в отставку по собственному желанию
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко покидает пост по собственному желанию. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам Веркеенко, он уже подал в думу заявление и покидает свою должность с 11 октября. "Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации", – добавил он.
Веркеенко также признался в любви к городу и его жителям. До 10 октября он намерен завершить подготовку к отопительному сезону. Сообщение мэр завершил словами: "Честь имею. Веркеенко".
Вереенко избрали мэром Владивостока 21 декабря 2017 года на заседании городской думы.
26 сентября Владимир Путин предложил Олегу Кожемяко занять должность врио главы Приморского края.