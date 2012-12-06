Мэр столицы осмотрел новую клинику Европейского медцентра

Сергей Собянин осмотрел новую клинику Европейского медцентра

В центре столицы открыта многофункциональная клиника. Это новый проект Европейского медицинского центра, который был основан в 1989 году. Госпиталь расположен во вновь построенном здании на улице Щепкина, дом 35. Площадь строения составляет 15,5 тысяч кв. метров, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Клиника включает в себя пять операционных, отделение интенсивной терапии на десять коек, два стационарных отделения на 80 коек, отделения онкологии, урологии, гинекологии и другие.

"Если московские клиники будут конкурировать с западными фирмами, это большой плюс для экономики города", - пояснил столичный градоначальник.

По его словам, городское правительство поддерживает деятельность частных медицинских организаций, поскольку они обеспечивают высокое качество обслуживания, создают хорошо оплачиваемые рабочие места и вносят вклад в увеличение налоговых поступлений в бюджет Москвы.

Ссылки по теме Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!