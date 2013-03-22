Форма поиска по сайту

22 марта 2013, 22:35

Безопасность

В Москве участковый спас жизнь женщине с ребенком

Майор столичной полиции спас женщину с ребенком, которая пыталась покончить с собой.

Около 16.00 в ОВД по району Тропарево-Никулино позвонили очевидцы и сообщили, что на парапете балкона пожарной лестницы в доме 14 по улице 26 Бакинских комиссаров стоит молодая женщина с маленькой девочкой на руках и собирается спрыгнуть вниз.

Оказавшийся рядом с местом инцидента полицейский сумел незаметно подняться по пожарной лестнице, после чего проник на балкон и, обхватив мать с дочерью, не дал и прыгнуть.

Личность женщины и причина ее поступка выясняются. С 4-летней девочкой работают психологи.

