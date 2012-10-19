Порядок на митингах в Москве будут обеспечивать 500 полицейских

Общественный порядок и безопасность на месте проведения митингов оппозиции в Москве в субботу и воскресенье будут обеспечивать 500 сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Попасть на митинги можно будет через 12 рамок металлодетекторов. Со стороны станции метро "Трубная", рядом со стелой, будет установлено 5 стационарных рамок. Также возможен проход со стороны Малого Сухаревского переулка — там будет расположено 7 рамок.

Перекрытие улиц и автомобильных дорог не запланировано.

Московская полиция обращается к гражданам с убедительной просьбой проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.

Любые попытки противоправных действий будут пресекаться в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а виновные - привлекаться к ответственности.