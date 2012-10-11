Полиция готовится к матчу Россия – Португалия

В пятницу безопасность в столице во время футбольного матча между сборными России и Португалии будут обеспечивать усиленные наряды полиции. Матч в рамках отбора к чемпионату мира начнется в 19:00 на стадионе "Лужники".

В отделе информации управления МВД России по ЦФО ИТАР-ТАСС сообщили, что в день игры полиция возьмет под особый контроль объекты транспорта на пути следования болельщиков к стадиону.

"Всего в обеспечении общественного порядка и безопасности задействованы более 1,7 тысячи сотрудников полиции", – отметили в ведомстве.

Все поезда пригородного сообщения, в которых будут ехать большие группы болельщиков, будут сопровождаться усиленными нарядами сотрудников транспортной полиции.