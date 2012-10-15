За нападение на участкового москвичу грозит до 10 лет колонии

За нападение на сотрудника полиции житель Москвы может получить до 10 лет лишения свободы.

13 октября участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Савеловскому району УВД по САО прибыл на вызов, поступивший от жительницы одного из домов по Петровско-Разумовскому проезду. Женщина рассказала, что ее избил сожитель дочери, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Москве.

В квартире участковый попросил мужчину "прекратить противоправные действия, на что тот отреагировал агрессивно, стал нецензурно ругаться и оскорблять участкового, а затем набросился на него с кулаками", уточнили в ведомстве.

В результате гражданина задержали и доставили в местный отдел полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало в его крови 1,45 промилле алкоголя.

Участковый обратился в травмпункт, где у него были зафиксированы ушибы мягких тканей лица и груди.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.