Управление МЧС по Москве предупреждает об ухудшении погоды

По данным метеобюро Москвы и Московской области, в период с 21.00 31 марта по 21.00 1 апреля возможно ухудшение погодных условий.

Ночью и днем в понедельник прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидается туман, в результате которого видимость сократится до 300-500 метров.

В результате образуются условия для гололедицы, наледи, сосулек.

Специалисты МЧС призывают граждан соблюдать осторожность.