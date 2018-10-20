Переменная облачность и до 11 градусов тепла ожидается в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, сообщает сайт "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в столице составит 9-11 градусов тепла. По области синоптики обещают от плюс 6 до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 60%.

Погодные условия в Москве и области начнут меняться. Атмосферное давление будет расти, а температура падать, превышая при этом привычные показатели на пару градусов.